Янукович - львів'янам: ми приречені жити разом
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює глибоке переконання, що українці приречені жити разом.
Київ. УНІАН. 25 лютого. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює глибоке переконання, що українці приречені жити разом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на питання в рамках програми «Розмова з країною».
«Я переконаний у тому, що ми приречені жити разом на нашій чудовій землі – в Україні. І я буду робити все для того, щоб це так і сталося», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи, зокрема, на запитання жителя Львова про те, чи не варто українцям з огляду на нібито наявні культурні та ідеологічні розбіжності між східним і західним регіоном держави розділитися.
В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що з перших днів свого перебування на посту Президента приділяє неухильну увагу тому, як об’єднати Україну. «І я буду до цього прагнути. І саме тому, що ми різні, це не є недоліком, це є наше багатство. Розмаїття культур у нашій країні – це багатство нашої країни», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, у цьому питанні не слід шукати легких відповідей. «Не треба шукати ідеологічні розбіжності, а треба думати, як жити разом у майбутньому. І сьогодні це питання до молодого покоління… Ми повинні зробити для них, щоб вони жили у єдиній країні, у якій будуть панувати спільні національні інтереси. А у нас національний інтерес один – щоб Україна була сильною, незалежною державою, щоб нас поважали у світі, а ми цим пишалися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.