Янукович про Бандеру і Шухевича

Київ. 25 лютого. УНІАН. Президент України Віктор Янукович ухилився від відповіді на запитання, яке прозвучало зі Львова, про його ставлення до скасування судами указів попереднього глави держави Віктора Ющенка про присвоєння провіднику Організації українських націоналістів Степану Бендері та головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу звань “Герой України”.

«Ні в якому разі нам не треба шукати прості відповіді на складні питання, ні в якому разі. І дуже важливо пам’ятати, що ми не повинні шукати розбіжності серед наших людей. А треба нам шукати як і на чому об’єднуватись, а хто буде вірити в яких героїв, – хай вірять: ніхто нікому не заперечує. Слава Богу, ми живимо в демократичній країні», - наголосив В.Янукович у прямому ефірі шести телеканалів в рамках проекту «Розмова з країною».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня 2011 р. на сайті Президента України В.Януковича з’явилося повідомлення, що набуло чинності рішення Донецького окружного адмінсуду, який скасував указ глави держави від 20 січня 2010 року “Про присвоєння С.Бандері звання Герой України”.

21 квітня 2010 року Донецький апеляційний адміністративний суд визнав незаконним президентський указ від 12 жовтня 2007 року про присвоєння звання «Герой України» головнокомандуючому УПА Р.Шухевичу.