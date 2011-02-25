«Львівобленерго» попереджає про знеструмлення населених пунктів

Львів. 25 лютого. УНІАН. ВАТ «Львівобленерго» звертається до мешканців Львівщини із попередженням про те, що через ускладнення погодніх умов можуть статися обриви проводів електропередач на території області.

Як наголошується у повідомленні відділу корпоративних зв’язків ВАТ «Львівобленерго», «на сьогодні синоптики прогнозують складні погодні умови — снігопад, місцями налипання мокрого снігу на лінії електропередач, що може призвести до пошкодження електрообладнання, знеструмлення населених пунктів і створити загрозу життю та здоров’ю людей».



