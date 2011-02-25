На Львівщині відбудуться Європейські Дні Добросусідства

Львів. 25 лютого. УНІАН. Українсько-польський форум прикордонних регіонів в межах Європейських Днів Добросусідства 2011 року заплановано провести цього року в смт. Нижанковичі (Старосамбірський район, Львівської області).

Про це йшлося під час засідання Комісії з питань транскордонного співробітництва українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва у м. Кєльнарова (Республіка Польща).

Окрім цього, сторони домовились про необхідність розробки та прийняття нової «Стратегії українсько-польського міжрегіонального та прикордонного співробітництва» на період 2014-2020 роки та доцільність розробки нової стратегії в межах Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 роки».

Також під час засідання було розглянуто питання про вироблення урядами України та Польщі спільної ініціативи щодо включення українських регіонів у басейнах річок Західний Буг і Сян до макрорегіональної Стратегії ЄС для регіону Балтійського моря (Львівська та Волинська області).

Також було презентовано Концепцію спільної операційної програми для транскордонного регіону Карпати в межах фінансової перспективи ЄС на 2014-2020 роки.