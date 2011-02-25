На Львівщині підприємства вугільної галузі не платили податки

Львів. 25 лютого. УНІАН. Працівники податкової міліції Львівщини викрили низку підприємств вугільної галузі, які протягом 2008 – 2010 років при виплаті заробітної плати умисно ухилялись від сплати податків з доходів фізичних осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області, ця сума становила понад 5 млн. грн.

«Також встановлено, що гроші на рахунках цих підприємств на той час були, однак використовувались не на сплату податків до бюджету, а на власні потреби підприємств», - наголошується у повідомленні.

За цими фактами порушено кримінальні справи. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.