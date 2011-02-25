З понеділка Львів може залишитися без води

Львів. 25 лютого. УНІАН. «Львівводоканал» на межі відключення від електроенергії через борги споживачів та високу вартість електроенергії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, «з понеділка місто знову може опинитися без холодної води. Причина – заборгованість споживачів перед ЛМКП «Львівводоканал» та високі тарифи не електроенергію, а, відповідно, і борги підприємства перед ВАТ «Львівобленерго».

«Ми отримали чергове попередження від енергетиків щодо недотримання графіку поточних платежів за лютий. Станом на сьогодні ми заборгували 3,5 млн. грн. У критичній ситуації підприємство опинилося через постійне здорожчання вартості енергоносіїв. На жаль, «Львівводоканал» самотужки не може вирішити цієї проблеми. Навіть нещодавно затверджені нові тарифи на воду ситуації не змінять, оскільки прогнозовані надходження коштів не покриють видатків на електроенергію.

Окрім того, нові рахунки мешканці отримають у березні, а розрахуватися з енергетиками необхідно вже сьогодні», - повідомив УНІАН директор ЛМКП «Львівводоканал» Мирослав Заплатинський.

На відміну від багатьох водоканалів України, «Львівводоканалу» досі вдавалося уникнути боргів за електроенергію. Київ, Харків, Дніпропетровськ, Луганськ, Чернівці, Житомир боргують десятки та сотні мільйонів гривень. Однак їх не відмикають, - додав Мирослав Заплатинський.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, рівень оплати львів’ян за послуги з водопостачання та водовідведення у лютому склав 83%.