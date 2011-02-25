Львів. 25 лютого. УНІАН. 27 лютого у Львові святкуватимуть «День ресторатора». Кулінарне шоу пройде у ресторані «Тарон», в рамках якого відбудеться кулінарна вечірка за мотивами кухні турецьких сулатанів «Смачний Стамбул».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, ведучою дійства буде Ольга Тихонова – представник Міжнародної асоціації професіоналів в області кулінарії (IACP) та Міжнародної асоціації кулінарного туризму і руху Slow Food International.

«День ресторатора» цього року проводиться у Львові вперше. В останні дні лютого у місті відбудеться засідання Клубу Рестораторів, який об’єднав відомих рестораторів України.

Довідка УНІАН. Ольга Тихонова – автор проекту «Смачний Стамбул». Після двох років вивчення Стамбула та його кухні, вона створила проект, що максимально представляє гостям смаки, аромати та історію міста.

Свою фундаментальну кулінарну освіту Ольга здобула на кухнях ресторанів Росії, України, Італії, Німеччини, Скандинавії, Балкан, Індії, Киргизстану, Марокко та Туреччини, де вона жила, працювала, подорожувала. Ольга Тихонова отримала диплом магістра міжнародного бізнесу престижної скандинавської бізнес-школи, працювала консультантом зі стратегії в провідній міжнародній консалтинговій фірмі Monitor Group. Зараз живе і працює в Стамбулі.

