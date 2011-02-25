Двоє учнів вкрали в чоловіка сумку із взуттям

Львів. 25 лютого. УНІАН. Двоє учнів у Львівській області пограбували 56-річного чоловіка. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

Правоохоронці в одному із сіл Червоноградського району затримали двох неповнолітніх учнів школи-інтернату. Встановлено, що затримані із застосуванням фізичного насилля відкрито заволоділи у 56-річного громадянина спортивною сумкою.

За повідомленням міліції, у викраденій сумці знаходилося взуття.