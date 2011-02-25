У Львові заборонили експлуатацію 21 ліфта

Львів. 25 лютого. УНІАН. У ході проведення всебічної перевірки підприємств житлово-комунального господарства Галицького району Львова заборонено експлуатацію 21 ліфта. Про це повідомили УНІАН у територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Львівській області.

Вісім ліфтів зупинені в житлових будинках КП «Айсберг», шість - у КП «Княже місто», по два – у КП «Старий Львів» та КП «Центральне», три ліфта зупинені у КП «Снопівське».

«Не було проведено у встановлений термін експертне обстеження ліфтів, які відпрацювали нормативний термін 25 років, ліфти не перереєстровані за новими власниками ЛКП, незадовільним є і стан диспетчерського зв’язку, не закриваються двері машинних відділень, відірвані обрамлення дверей шахти ліфта», - зазначається у повідомленні.

Складено графік проведення технічного опосвідчення ліфтів, згідно з яким Держгірпромнагляд дасть дозвіл на їх розпломбування для проведення профілактичних ремонтних робіт.