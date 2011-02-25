Скорочення ФАПів на Львівщині не буде, – губернатор

Львів. 25 лютого. УНІАН. У Львівській області не буде скорочення фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП). Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк.

«Хтось невміло, і не професійно вводить в оману громадськість. Ніякого скорочення фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) і лікарень у Львівській області не буде. Хто про це заявив, повинен нести відповідальність. За поширення дезінформації, або неправдивої інформації передбачена відповідальність», – додав голова Львівської ОДА.

Окрім цього, губернатор додав, що скорочення школи або лікарні - це надзвичайна подія.

«Я вважаю, що скорочення школи, дитячого садочку, ФАПів чи сільських амбулаторій - це надзвичайна подія в області. І той голова РДА, який виносять такі наміри буде звільнений із посади. Це не державницький підхід», – додав М. Цимбалюк.

Також, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк додав, що реформа охорони здоров’я не передбачає скорочення ФАПів.