Мер Дрогобича поїде на Конгрес місцевих влад Ради Європи

Львів. 27 лютого. УНІАН. Міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський увійшов до складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи на 2011 – 2012 роки.

Відповідний указ Президента України «Про склад делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи на 2011 – 2012 роки» розміщений на офіційному сайті глави держави.

Олексій Радзієвський став одним із заступників представників України в Палаті місцевих влад Конгресу.

Довідка УНІАН. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи (КМРВРЄ), було створено 14 січня 1994 року рішенням Комітету міністрів РЄ для сприяння розвитку місцевої демократії в країнах Центральної та Східної Європи, а також процесу регіоналізації в Європі.

КМРВРЄ складається з депутатів від країн-членів РЄ, які є народними обранцями місцевого й регіонального рівнів або призначеними посадовими особами, безпосередньо підпорядкованими виборчому місцевому чи регіональному органу.

Діяльність Конгресу Ради Європи здійснюється через щорічні пленарні сесії (засідання Палати регіонів та Палати місцевих влад), а також засідання Постійного комітету, статутних комітетів та робочих груп Конгресу, які відбуваються в міжсесійний період.

Постійний комітет діє від імені Конгресу в період між пленарними сесіями. До складу Постійного комітету входять по два представники від кожної національної делегації, в тому числі члени Бюро Конгресу. Країни, що представлені тільки в одній палаті, мають в Постійному комітеті тільки одне місце.

Координацію діяльності Конгресу та його робочих органів забезпечує Бюро Конгресу, яке складається з Бюро Палати регіонів і Бюро Палати місцевих влад. Бюро палати складається з голови палати та семи членів, яких кожна палата обирає раз у два роки. Жодна держава-член не може мати більше одного представника Бюро кожної з палат. Очолює Бюро Конгресу Президент, який обирається один раз на 2 роки від кожної палати по черзі.



