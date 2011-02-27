Губернатор відзначив кращих спортсменів року

Львів. 27 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк в рамках підведення підсумків спортивного року-2010 відзначив кращих спортсменів Львівщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, в номінації «Кращий юний спортсмен-2010» перемогла львівська легкоатлетка Оксана Райта, а «Кращою командою» став ФК «Карпати» (м.Львів). Кращими організаторами культурно спортивних заходів визнано Віктора Яцковця та Ярослава Грисьо.

Львівський губернатор вручив грамоти та подяки облдержадміністрації кращим спортсменам області та побажав, щоб спортивна вершина завжди була попереду.

«Минулого року Львівщину визнано однією з кращих і як таку, що формує спортивне обличчя країни», - зазначив Михайло Цимбалюк.

Керівник області також високо оцінив та відзначив роботу спортивних тренерів та лікарів, «які завжди залишаються за кадром, але це і їх досягнення в спорті».