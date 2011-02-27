У Дрогобичі дворічний малюк став заручником умивальника

Львівська область. 27 лютого. УНІАН. Доволі незвичне повідомлення надійшло до рятувальників Дрогобича. До служби порятунку звернулися батьки двохрічного малюка, пальчики руки якого застрягли у решітці раковини умивальника.

Як розповів УНІАН начальник прес-служби ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко, на момент приїзду рятувальників та медиків швидкої допомоги, батькам маленького Романа, спільно із сусідами, вдалося виламати решітку з умивальника, проте дістати пальчики, які сильно набрякли, вони вже не змогли. До того ж метал почав врізатися у шкіру малюка, на маленьких пальчиках проступила кров.

Аби не гаяти часу – припинення кровообігу могло спричинити омертвіння тканин кінцівки – малюка терміново доправили до 1-ої Дрогобицької міської лікарні, де після проведення місцевої анестезії лікарі спільно із рятувальниками за допомогою бокорізів, плоскогубців та кусачок розпочали вивільнення пальців малюка з металевої пастки.

«Аби під дією анестезуючих препаратів пальці дитини не почали ще більше набрякати, їх щільно обмотали ниткою. Після того, як дитина дещо заспокоїлася, травматолог Василь Черненко та старший пожежний Іван Даців почали акуратно вивільняти дитину від решітки. Відверто кажучи, цей випадок змусив подумати і за безпеку власної дитини: ввечері передивився вдома всі шпарини, куди моя дворічна донечка може запхати пальці», - зазначив заступник начальника пожежно-рятувальної частини міста Дрогобича Богдан Мищатин.