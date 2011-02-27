Губернатор запевнив, що менеджери держуправління матимуть роботу

Львів. 27 лютого. УНІАН. 26 лютого голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вручив магістрам Національної академії державного управління при Президентові України дипломи. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк зачитав привітання від Президента України Віктора Януковича: «Сьогодні перед вами стоїть найважливіше завдання – прискорити розпочаті реформаторські процеси у державі. Я вірю, що Ваша честь, професійність та неупередженість будуть винагороджені повагою та довірою громадян».

Дипломи отримали 30 випускників денної форми навчання, а також 12 магістрам вручили дипломи з відзнакою. Голова облдержадміністрації зазначив, що ті менеджери державного управління, котрі були скеровані від обласних та районних державних адміністрації, обов’язково будуть працевлаштовані, бо саме вони впроваджуватимуть реформи в країні.