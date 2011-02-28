Син вбив 71-річного батька
13:08, 28 лютого 2011Львів
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Завдав 4 удари сокирою по голові
Львів. 28 лютого. УНІАН. У Львівській області син вбив 71-річного батька. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Встановлено, що в одному із сіл Дрогобицького району 48-річний чоловік, знаходячись у власному будинку, в стані алкогольного сп’яніння, під час побутового конфлікту, завдав сокирою чотири удари в область голови своєму 71-річному батькові.
Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події до приїзду медиків.
Обставини інциденту з’ясовуються.
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