Цимбалюк привітав академіка наук Панасюка з 85-річчям

Львів. 1 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав академіка НАН України Володимира Панасюка з 85-річним ювілеєм та 60-річчям наукової діяльності. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

М.Цимбалюк вручив ювіляру медаль академії педагогічних наук ім. Григорія Сковороди почесну грамоту голови Львівської ОДА та цінні подарунки.

«Знаю Вас справжнім українцем, який своєю творчою, натхненною, щоденною працею робить вагомий внесок у розвиток української та світової науки. Ви відомий вчений у галузі теорії міцності матеріалів і конструкцій, один з видатних основоположників української наукової школи механіків-матеріалознавців», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.