У Львові водій автобуса збив пішохода

Травмовано 27-річного чоловіка

Львів. 1 березня. УНІАН. Учора на вул. Городоцькій, 321 у Львові, 53-річний водій автобуса «БАЗ» збив 27-річного пішохода. Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді забійних саден лобної ділянки голови, забою грудної клітки та після огляду лікарями травмпункту №3 був відпущений додому. За даним фактом ДТП триває перевірка.

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