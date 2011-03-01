На Львівщині - чергова жертва морозів
10:20, 01 березня 2011Львів
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Загалом загинуло 6 осіб
Львів. 1 березня. УНІАН. У Львівській області з початку зимового періоду зареєстровано 6 смертельних випадків обмороження та 11 осіб травмовано.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Львівській області.
Зокрема 28 лютого в с. Розвадів Миколаївського району на вулиці виявлено труп 38-річного чоловіка. Ознак насильницької смерті не виявлено. Попередня причина загибелі – переохолодження.
Цього ж дня надійшло повідомлення, що в хірургічне відділення Мостиської ЦРЛ госпіталізовано 45-річного чоловіка з обмороженням І-ІІ ступеня рук та ніг. Стан здоров’я задовільний.
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