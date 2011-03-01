На Львівщині - штормове попередження

Львів. 1 березня. УНІАН. 1 – 2 березня у Львівській області оголошено штормове попередження через ожеледицю на автодорогах.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.

В області збережеться хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер східний 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 9…14º морозу, при проясненнях місцями до 17º морозу, вдень 1…6º морозу, в горах місцями до 2º тепла.