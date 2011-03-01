За тиждень ДАІ вилучила 12 водійських посвідчень

Львів. 1 березня. УНІАН. З 21 по 28 лютого інспектори ДАІ Львівської області зупинили 12 водіїв автомобілів та під час перевірки документів виявили, що їх за рішеннями судів було позбавлено права керування. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Відтак, одне із затримань водія відбулося 21 лютого у місті Львові на проспекті Свободи. Перевіряючи документи у 28-річного водія автомобіля «Деу-Ланос», інспектори ДАІ виявили, що за рішенням суду його було позбавлено права керування усіма видами транспорту.

22 лютого у двох водіїв автомобілів були вилучені посвідчення водія. Як встановили інспектори ДАІ під час перевірки документів, цих осіб за рішеннями Залізничного та Шевченківського судів міста Львова було позбавлено права керування усіма видами транспортних засобів – за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Загалом за період з 21 по 28 лютого було виявлено 12 випадків, коли водії керували транспортними засобами, не маючи на те право.