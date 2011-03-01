На Львівщині викрито азартний клуб

Львів. 1 березня. УНІАН. Працівники податкової міліції Львівщини в одному з містечок Яворівського району викрили інтерактивний клуб, який здійснював діяльність як гральний зал в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

Під час проведення огляду приміщення виявлено та вилучено 7 комп’ютерних системних блоків з моніторами, клавіатурою та комплектуючими до них, які використовувались для надання послуг азартних ігор з виплатою виграшних сум та готівку в сумі близько 5 тис. грн.

Гральне устаткування вилучене. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 200 тис. грн. За цим фактом проводиться дослідча перевірка.