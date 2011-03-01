На шахті «Великомостівська» загинув гірник

Львів. 1 березня. УНІАН. У Львівській області на шахті «Великомостівська» ДП «Львіввугілля» загинув 45-річний гірник. Про це УНІАН повідомили у Територіальному управлінні Держгiрпромнагляду у Львівській області.

Для розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком створено спеціальну комісію. Нещасний випадок стався при транспортуванні вагонетки з гірничою масою з підготовчого вибою.

Ймовірні причини трагедії – порушення технології робіт при веденні відкатки, невиконання вимог інструкції з охорони праці, знаходження потерпілого в зоні відкатки.

Загальний стаж роботи загиблого 24 роки 4 місяці , за професією - 8 років 4 місяці.