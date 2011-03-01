Причин піднімати ціну на борошно немає, – губернатор

Львів. 1 березня. УНІАН. Причин піднімати ціну на борошно, а відповідно на соціальні сорти хліба, немає. Про це наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

За словами голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, в області є достатня кількість пшениці, щоб забезпечити потреби населення у борошні та хлібі.

«Голови РДА за моїм дорученням мають вивчити ситуацію з ціновою політикою на хліб, ситуацію вивчатимуть і в інспекції з контролю за цінами. Ціни мають залишатися стабільними», – наголосив М.Цимбалюк.