Причин піднімати ціну на борошно немає, – губернатор
15:37, 01 березня 2011Львів
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В області достатньо пшениці
Львів. 1 березня. УНІАН. Причин піднімати ціну на борошно, а відповідно на соціальні сорти хліба, немає. Про це наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.
За словами голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, в області є достатня кількість пшениці, щоб забезпечити потреби населення у борошні та хлібі.
«Голови РДА за моїм дорученням мають вивчити ситуацію з ціновою політикою на хліб, ситуацію вивчатимуть і в інспекції з контролю за цінами. Ціни мають залишатися стабільними», – наголосив М.Цимбалюк.
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