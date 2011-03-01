Посадовця Львівської обласної СЕС затримали на хабарі
19:12, 01 березня 2011Львів
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Вимагала за висновки експертиз
Львів. 1 березня. УНІАН. Співробітники міліції затримали за хабарництво начальника відділу Львівської обласної СЕС.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції із заявою звернувся 27-річний львів‘янин, який повідомив, що 28 лютого 52-річна жінка - начальник одного з відділів обласної СЕС, вимагала та отримала від нього хабар в сумі 100 доларів США «за пришвидшення отримання висновків санітарно-епідеміологічних експертиз».
Речові докази вилучено.
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