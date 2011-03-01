У Львові пацієнтка обікрала акушера-гінеколога
19:58, 01 березня 2011Львів
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Інцидент в лікарні «швидкої»
Львів. 1 березня. УНІАН. У Львові 42-річна пацієнтка лікарні викрала особисту печатку лікаря-гінеколога.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, львів‘янка, перебуваючи у гінекологічному відділенні Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, викрала особисту печатку лікаря-гінеколога вказаного медичного закладу.
Жінку затримано, речовий доказ вилучено.
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