У Львові пацієнтка обікрала акушера-гінеколога

Інцидент в лікарні «швидкої»

Львів. 1 березня. УНІАН. У Львові 42-річна пацієнтка лікарні викрала особисту печатку лікаря-гінеколога. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, львів‘янка, перебуваючи у гінекологічному відділенні Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, викрала особисту печатку лікаря-гінеколога вказаного медичного закладу. Жінку затримано, речовий доказ вилучено.

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