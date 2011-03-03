У квітні ми побачимо основу стадіону, – губернатор

Львів. 3 березня. УНІАН. Роботи з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові та нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»» відбуваються чітко за графіком. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк за підсумками огляду стадіону та аеропорту.

«Як тільки буде відповідна температура повітря, ми приступаємо до робіт зі зведення об’єктів інфраструктури навколо стадіону – доріг, інженерних споруд. Розпочато роботи з облаштування поля, у квітні ми повинні побачити основу стадіону», – наголосив М.Цимбалюк.

Щодо будівництва нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»», то голова Львівської ОДА зазначив, що цей об’єкт через низьку температуру повітря довелось забезпечити додатковим обігрівом: «Фінансування об’єктів стабільне. Жодних проблем немає».

Своєю чергою заступник міністра закордонних справ України наголосив, що він задоволений темпами будівництва об’єктів: «За рік зроблено фантастичний прорив. Ми 15 жовтня маємо відкривати стадіон, 25 листопада – термінал. Нашого гостя Пьотра Стаханьчика ми запросили на відкриття».

Заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП Пьотр Стаханьчик під час огляду прокоментував: «З огляду стадіону та аеропорту можна сказати, що ці об’єкти будуть завершені вчасно. З побаченого і почутого виглядає, що проблем у Львові немає». П. Стаханьчик додав, що у містах Польщі, які прийматимуть Чемпіонат роботи також ведуться з дотриманням графіків: «Літом відкриватимемо стадіони, а вслід за ними і головну арену у Варшаві».

Нагадаємо, сьогодні відбудеться засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва (МКРМС). Співголовами МКРМС є заступник міністра закордонних справ України Євген Микитенко та заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП Пьотр Стаханьчик.