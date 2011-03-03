На Львівщині викрили «піратське» телебачення

Львів. 3 березня. УНІАН. Впродовж трьох років мешканець Стебника підпільно транслював у місті майже сорок телеканалів. Робив це без жодних ліцензій та угод. Таке кабельне ТВ користувалось шаленою популярністю. Адже коштувало майже символічно.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні міліції, 28-річний мешканець Стебника, транслював майже 40 каналів. Щоправда, жодних ліценцій та документів на це не мав.

Студію молодик організував в підпільній кімнаті. Звідти й відбувалася трансляція. Завдяки спеціальній апаратурі, спритник «ловив» сигнал та передавав його користувачам.

Працівники міліції виявили там понад тридцять тюнерів та 25 телевізійних модуляторів. Усю цю техніку вилучили.

Наразі правоохоронці підраховують суму збитків від такої «піратської» діяльності. Для пенсіонерів та малозабезпечених родин були знижки. Абонентська плата за місяць становила 19 грн. Але був у нього ще й „соціальний пакет” - декому надавав знижку 50%.

Попри таку ціну – спритник отримував немалі прибутки. Адже підключив до послуги понад 350 абонентів. Навіть мав офіс у центрі міста, де й «вербував» нових клієнтів. У його приміщенні правоохоронці знайшли чимало договорів, квитанцій та абонентських карток. А ще – гроші, отримані від користувачів.

Оперативникам спритник пояснив – ліценції не купив, бо спершу забракло грошей, а потім – «руки ніяк не дійшли».Таким підпільним бізнесом молодик займався вже три роки. Тож часу на оформлення ліцензій мав більш ніж достатньо.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи.