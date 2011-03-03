На Львівщині встановлено контрольовані прикордонні райони

Львів. 3 березня. УНІАН. У Львівській області відповідно до постанови КМУ від 8 грудня 2010 року №1110 „Про прикордонний режим”, встановлено наступні контрольовані прикордонні райони: Сокальський, Жовківській, Новояворівський, Мостиській Яворівсьій, Старосамбірській райони.

Про це УНІАН повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

У Волинській області (в межах відповідальності Львівського прикордонного загону ) Іваничівський, Володимир – Волинській райони.

Громадяни України в’їжджають у прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в їх межах на підставі документів, що посвідчують їх особу. Що стосується саме Львівської області документами, що посвідчують особу можуть бути: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов’язкові реквізити, як прізвище, ім’я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампу установи, яка видала документ та дату видачі.

Що стосується іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають у прикордонну смугу, крім документів, що посвідчують особу їм потрібно мати при собі документи що підтверджують законність перебування на території України.

До прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення.

Щодо дотримання правил прикордонного режиму Державного кордону України на Львівщині - було змінено порядок погодження робіт з органами Державної прикордонної служби України прикордонним загоном) в межах прикордонної смуги.

Полювання у смузі місцевості між лінією державного кордону та лінією прикордонних інженерних споруд категорично забороняється.