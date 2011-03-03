Україна просить розширити малий прикордонний рух з Польщею

Львів. 3 березня. УНІАН. Польщу закликають докласти зусиль для збільшення території для малого прикордонного руху, який діє між обома країнами – Україною та Польщею.

У Львові на IX засіданні українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва (МКРМС) посол з особливих доручень МЗС України Михайло Бродович запропонував збільшити цю території з існуючої 30-кілометрової зони малого прикордонного руху до 50-кілометрової.

Михайло Бродович відзначив, що як показує досвід перетину українсько-польського кордону, найбільше відвідувань і найбільший товарообіг відбувається саме у 50-кілометровій зоні. «Саме тому буде доцільним рішення про збільшення території малого прикордонного руху з 30 до 50 км», - зазначив чиновник.

«У другій половині 2011 року Польща головуватиме у Євросоюзі. Тому прохання до Польщі – розглянути можливість розширення малого прикордонного руху», - сказав Михайло Бродович.

Цей заклик до поляків підтримав і голова Львівської облдержадміністрації, зауваживши, що Генеральне консульство Республіки Польща у Львові видало 29 705 дозволів, завдяки яким громадяни нашої держави у спрощеному режимі могли відвідати Польщу.