У Червонограді затримали «автопотрошителів»

Львів. 3 березня. УНІАН. Червоноградські правоохоронці затримали двох неповнолітній, які намагались викрасти автомагнітолу. Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні міліції.

Нещодавно у Червоноградський міськвідділ міліції звернувся 55-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів черговим, що у ночі невідомий проник до його автівки і викрав автомагнітолу «Челенджер».

З такою ж заявою, 1 березня до міліції звернувся ще один мешканець Червонограда. З його автомобіля ВАЗ викрали акумулятор вартістю 600 грн.

Наступного дня інспектори, які патрулювали на вулицях міста затримали двох учнів школи-інтернат, які намагались пограбувати наступне авто. Згодом міліціонери встановлено, що попередні крадіжки з автівок вчинив брат одного із затриманих разом із своїм товаришем.

Обоє вже мали проблеми із законом, були раніше судимі і перебували на обліку у кримінально-виконавчій інспекції. Один із викрадачів працює шахтарем на шахті, чому пішов на злочин пояснити не може.

Хлопці зізнались у скоєному. Розповіли, також, де зберігали викрадені речі.