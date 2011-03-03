УЄФА не має критичних зауважень до України

Львів. 3 березня. УНІАН. Сьогоднішня підготовка України на високому рівні - тож в УЄФА нема критичних зауважень до ходу робіт чи будівництва конкретних об’єктів до Євро-2012. Про це заявив операційний директор Євро-2012 Мартін Каллен на церемонії, присвяченій старту продажу квитків на матчі турніру, що відбулась одночасно у обох країнах-господарях 1 березня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Інформаційному центрі «Україна-2012».

Каллен, якого представили на урочистостях як «наполовину українця» – за те, що він за останній рік в Україну приїжджав як додому, висловив чимало компліментів нашій підготовці, а також відзначив шанобливе ставлення всіх українців до турніру.

«Усі українці відчувають, як змінюється їх країна, як з’являються нові стадіони та аеропорти. У підготовці до Євро ми вийшли на правильний шлях. У кожному з міст сьогодні підготовка – в самому розпалі. Якщо всі роботи будуть відбуватися в такому ж темпі, ми все здамо згідно графіків. Проте попереду ще чимало роботи», - зазначив чиновник УЄФА.