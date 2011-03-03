Чоловік зламав ноги стрибнувши з будинку

Львів. 3 березня. УНІАН. Сьогодні в МНС надійшло повідомлення про те, що на вул. Бойчука, 10 у Львові потребує допомоги потерпілий з переломом нижніх кінцівок.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС, до місця події було направлено пожежно-рятувальне відділення та оперативну групу Франківського районного відділу МНС.

Встановлено, що на даху одноповерхової будівлі трансформаторної підстанції знаходиться 40-річний чоловік, який під час прибирання снігу стрибнув з даху сусідньої бойлерної на покрівлю підстанції. Внаслідок стрибка людина отримала перелом обох нижніх кінцівок та не могла самостійно спуститися до лікарів швидкої допомоги.

Рятувальниками МНС потерпілого за допомогою пожежних поясів було зафіксовано до медичних жорстких нош та на двох мотузках спущено на землю, де передано працівникам бригади швидкої медичної допомоги.