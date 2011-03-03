З 10 березня обіцяють відкрити проїзд біля Львівської ОДА

Львів. 3 лютого. УНІАН. З 10 березня розпочнуться роботи щодо зміни організації руху транспорту на вул. Винниченка у Львові.

Як повідомили в управлінні транспорту та зв’язку Львівської міської ради, демонтують шлагбаум та турнікети на вулиці Винниченка біля Львівської ОДА. «Тут передбачено виконати незначні земляні роботи, встановити відповідні дорожні знаки, нанести дорожню розмітку», – зазначив начальник відділу транспорту управління транспорту та зв’язку міськради Іван Радь.

Таке рішення було прийнято на засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху. Відкриття вул. Винниченка для проїзду транспорту дозволить розвантажити центральну частину, зокрема вул. Підвальну.

«На вул. Винниченка буде організовано односторонній рух. Транспорт рухатиметься у напрямку вул. Кривоноса. На вул. Підвальній, від вул. Гонти до пл. Митної, теж буде односторонній рух. Транспорт рухатиметься у напрямку пл. Митної. Виняток зроблять тільки для громадського транспорту. Трамваї та міські автобуси курсуватимуть у двосторонньому порядку», – зазначив начальник відділу транспорту управління транспорту та зв’язку Іван Радь.

З ініціативою відкрити проїзд для транспорту біля Львівської ОДА виступив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. «Потрібно вирішити ситуацію з корками на вул. Підвальній. Транспорт рухатиметься в односторонньому напрямку біля Львівської ОДА. Йдеться про те, щоб демонтувати шлагбаум, який перекриває в’їзд під будівлю. Стоянка для службового транспорту збережеться. Необхідно розвантажити місто», – наголосив М.Цимбалюк.