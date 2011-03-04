У Львові пішохід потрапив під колеса іномарки

Потерпілого медики відпустили додому

Львів. 4 березня. УНІАН. 2 березня у Львові на перехресті вулиць Стрийська-Наукова 36-річний водій автомобіля «Шеврове Лафеті» скоїв наїзд на 54-річного пішохода. Як повідомили УНІАН в обласному ДАІ, пішохід переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Унаслідок автонаїзду пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин лівого ліктя та тім’яної ділянки голови. Після огляду лікарями травмпункту №2 чоловіка було відпущено додому.

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