У Львові пішохід потрапив під колеса іномарки
12:34, 04 березня 2011Львів
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Потерпілого медики відпустили додому
Львів. 4 березня. УНІАН. 2 березня у Львові на перехресті вулиць Стрийська-Наукова 36-річний водій автомобіля «Шеврове Лафеті» скоїв наїзд на 54-річного пішохода.
Як повідомили УНІАН в обласному ДАІ, пішохід переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.
Унаслідок автонаїзду пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин лівого ліктя та тім’яної ділянки голови.
Після огляду лікарями травмпункту №2 чоловіка було відпущено додому.
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