Інспектора Львівської митниці упіймали на хабарі

Львів. 5 березня. УНІАН. Співробітники міліції затримали за хабарництво інспектора Львівської митниці митного поста «Рава-Руська».

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, митник вимагав від жителя Львівщини хабар в розмірі 3000 гривень за сприяння у пропуску та ввезенні на територію України з Республіки Польща побутової техніки без сплати митного оподаткування.

Правоохоронці затримали інспектора митниці «на гарячому» під час отримання ним хабара в приміщенні контрольно-пропускного пункту в м. Рава-Руська.