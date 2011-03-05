Михайло Цимбалюк: «Шухевич є і буде героєм для народу»

Львів. 5 березня. УНІАН. На Львівщині вшанували пам'ять генерал-хорунжого, Головного командира УПА Романа Шухевича.

У Білогорщі відбулися заходи з нагоди річниці з дня його загибелі в яких взяли участь представники влади та громадських організацій. Вшанував Головного командира УПА і голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Сьогодні ми згадуємо і вшановуємо справжнього героя України, справжнього генерала Романа Шухевича, - наголосив Михайло Цимбалюк. – У цей день в 1950 році також була весна і він теж хотів жити. Але свідомо віддав своє життя за Україну і її майбутнє. Перед такими особистостями ми повинні низько схиляти голову».

У відзначенні річниці з дня смерті Головного командира УПА Романа Шухевича взяв участь і його син Юрій Шухевич. Він наголосив на тому, що шлях до визнання батька був напрочуд важким.

«Люди не сміли навіть вимовити його ім'я, - розповів він. – Лише 21 рік тому на цьому місці вперше відправили панахиду. Держава довго недооцінювала Романа Шухевича. Лише недавно його і Степана Бандеру визнали героями України».

Після урочистого віче губернатор Львівщини Михайло Цимбалюк оглянув музей Романа Шухевича. Він подарував закладу книгу почесних гостей. Перший запис у ній зробив син генерал-хорунжого Юрій Шухевич, а другий – голова Львівської ОДА.

«Такі музеї відтворюють реальну ситуацію того часу, на них можна виховувати покоління молодих. Сюди мають приїжджати люди, яким треба скласти бачення України. І Бандера і Шухевич стали героями України. На їхньому подвигу виховане ціле покоління українців і ще не одне буде виховане. Тому для народу вони є і будуть героями», - підсумував голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Довідка УНІАН. Роман Шухевич загинув 5 березня 1950 року у підпільній квартирі у с. Білогорща на Львівщині в бою з окупантами.

Фото Ігоря Сенкальського