На Львівщині посадовець банку «кинув» клієнта на 14 тис. грн.

Львівська область. 5 березня. УНІАН. До правоохоронців із заявою про шахрайство звернувся житель міста Дрогобича. Чоловік повідомив, що посадовець банку привласнив його гроші в сумі 14 280 грн.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що керівник одного з відділень банку «Надра» у Дрогобицькому районі Львівщини у січні цього року отримав від безробітного жителя Дрогобича гроші в сумі 14 280 грн. для обміну їх на долари США по встановленому курсу «і до цього час у не розрахувався».