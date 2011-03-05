На Львівщині посадовець банку «кинув» клієнта на 14 тис. грн.
19:04, 05 березня 2011Львів
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Інцидент у Дрогобицькому районі
Львівська область. 5 березня. УНІАН. До правоохоронців із заявою про шахрайство звернувся житель міста Дрогобича. Чоловік повідомив, що посадовець банку привласнив його гроші в сумі 14 280 грн.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що керівник одного з відділень банку «Надра» у Дрогобицькому районі Львівщини у січні цього року отримав від безробітного жителя Дрогобича гроші в сумі 14 280 грн. для обміну їх на долари США по встановленому курсу «і до цього час у не розрахувався».
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