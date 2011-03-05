У Львівському гарнізоні привітали жінок-військовослужбовців
19:27, 05 березня 2011Львів
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Феєрією Л.Українки «Лісова пісня»
Львів. 5 березня. УНІАН. Оригінально підійшли до святкування Міжнародного дня прав жінок і миру – 8 Березня, у Львівському гарнізоні. За ініціативи командувача Західного оперативного командування генерал-майора Юрія Думанського цього року його було проведено у Львівському муніципальному театрі.
Як розповів УНІАН спеціальний кореспондент Центрального друкованого органу Міністерства оборони України «Народна армія» підполковник Віталій Іванов, під час святкової частини жінкам-військовослужбовцям запропонували переглянути головне дійство святкування – феєрію Лесі Українки «Лісова Пісня» у постановці артистів Львівського муніципального театру.
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