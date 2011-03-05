У Червонограді обікрали ювелірну майстерню
19:52, 05 березня 2011Львів
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Забрали золото і гроші
Львівська область. 5 березня. УНІАН. У місті Червонограді невідомі обікрали ювелірну майстерню, яка знаходиться на вулиці Сокальській, 10.
Як поінформувало УНІАН джерело у Червоноградському міськвідділі внутрішніх справ, куди поступила заява про крадіжку, зловмисники зламали замок на вхідних дверях приміщення майстерні і викрали золоті деталі вагою 10 грам на суму 2500 гривень, ноутбук «Асус» вартістю 3200 гривень та гроші в сумі 3549 гривень.
Особи зловмисників встановлюються.
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