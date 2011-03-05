У Прощену неділю очікується невеликий мокрий сніг

Київ. 5 березня. УНІАН. У неділю, 6 березня, в Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг (у західних, а вночі і в східних областях місцями помірні опади), на півдні - вдень невеликий дощ; і лише вночі у південній частині, а вдень і в Криму без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах України, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу (на півночі Лівобережжя до 9°); вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях та на Закарпатті 1-6° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу.