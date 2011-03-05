Найкращий дарунок жінкам до 8 березня – гендерна рівність

Київ. 5 березня. УНІАН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова вважає, що найкращим подарунком українським жінкам з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня стало б забезпечення гендерного паритету в представницьких органах влади та на вищих щаблях державного управління, а також створення умов для гармонійного поєднання материнства та професійної активності.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Омбудсмана з нагоди сторіччя Міжнародного жіночого дня 8 Березня.

”Сто років тому Міжнародною конференцією працюючих жінок запроваджене святкування всесвітнього дня жінок 8 Березня як дня боротьби за людські права та проти дискримінації. Упродовж цього часу відбулось багато змін у світі. Сьогодні рівність прав і можливостей жінок і чоловіків є однією із визначальних умов розвитку демократичного суспільства. У Цілях Розвитку Тисячоліття ООН, які у 2000 році були підписані лідерами 189 країн світу, рівність жінок і чоловіків визначена як один з сучасних пріоритетів підвищення безпеки, добробуту та справедливості в усьому світі”, - зазначається у зверненні.

Н.Карпачова повідомила також про моніторинг Уповноваженого з прав людини, який свідчить, що, попри всі позитивні зміни в національному законодавстві та правозастосовній практиці, на жаль, продовжує існувати дискримінація жінок, насамперед у можливості самостверджуватися нарівні з чоловіками, їхнього доступу до системи управління у сферах економіки та влади.

Вона вважає, що українське суспільство має розвиватися саме в цьому демократичному напрямку.

