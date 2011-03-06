У Дрогобичі 36 підприємств боргують зарплату

Львівська область. 6 березня. УНІАН. На оперативній нараді з керівниками відділів, управлінь та служб міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський повідомив, що згідно з даними на 23 лютого заборгованість із зарплати становила 6 млн. 554 тис. 600 грн. Боргують зарплату 36 підприємств. Про це повідомили УНІАН у Дрогобицькій міській раді.

За словами Олексія Радзієвського, це серйозна проблема на здоровому тілі економіки міста. Зокрема, погіршується ситуація на ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», де на 23 лютого заборгованість із зарплати становила 210 тис. грн.

«У мене складається враження, що взятий твердий курс, такий як був взятий на долотному заводі, де ми встигли повпливати і не дали загинути такому підприємству», - сказав Олексій Радзієвський.

Як зазначив міський голова, рівень проблеми змушує виходити на власників заводу, з якими буде проведена двоетапна зустріч: спочатку у вузькому колі у кабінеті міського голови, а тоді - відкрита розмова з колективом.