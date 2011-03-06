Чоловікам в Україні живеться легше, ніж жінкам

Київ. 6 березня. УНІАН. Більш як половина українців вважає, що чоловікам у нашій країні живеться легше, ніж жінкам.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна у березні.

Зокрема, згідно з даними опитування, 55,7% респондентів вважають, що у нашій країні легше живеться чоловікам, аніж жінкам. Близько чверті опитаних (26,8%) висловили думку, що чоловікам і жінкам живеться в Україні однаково, а кожний десятий респондент (10,6%) вважає, що легше живеться жінкам. Важко відповісти на це запитання 6,9% опитаних.

Кожен другий українець (50,3%) вважає, що більше можливостей для самореалізації в нашій країні мають чоловіки. Більше третини (36,2%) висловили думку, що таких можливостей більше у жінок, а 13,5% опитаних важко відповісти на це запитання.

Значна частина громадян України (58,8%) висловили думку, що в Україні чоловікам простіше зробити кар`єру. Вважають, що шанси на успішну кар`єру у представників обох статей однакові, - 30,1% опитаних, а 9,6% вважають, що жінкам простіше зробити кар`єру у нашій країні. Важко відповісти на це запитання 1,5% респондентів.

Кожен другий опитаний (50,1%) вважає, що навіть якби у сім`ї було достатньо грошей, більшість українських жінок воліли б за краще працювати. Вважають, що у такому разі жінки воліли б за краще не працювати, 42,4% респондентів, а 7,5% - важко відповісти на це запитання.

Кажучи про колег-жінок, 37,8% чоловіків висловили думку, що вони працюють однаково. Майже чверть опитаних чоловіків (24,6%) відповіли, що жінки-колеги працюють гірше за них, а 4,5% - краще за них. При цьому близько третини чоловіків (33,1%) важко відповісти на це запитання.

Кажучи про колег-чоловіків, більше половини опитаних жінок (55,1%) висловили думку, що вони працюють нарівні з ними. Кожна п`ята (20,3%) вважає, що колеги-чоловіки працюють гірше за неї, а 6,2% жінок - вважають, що чоловіки працюють краще за них. Важко відповісти на це запитання 18,4% опитаних жінок.

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Рівноправність статей в Україні» з 1 до 3 березня 2011 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 800 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,5%.

