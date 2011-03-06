Дрогобич братиме участь у програмі Євросоюзу

Львів. 6 березня. УНІАН. Дрогобич отримав пропозиції від Польщі брати участь у проекті, який реалізовується в Україні, Польщі та Білорусії. Як повідомили УНІАН у Дрогобицькій міській раді, про це на оперативній нараді в Ратуші повідомив перший заступник міського голови Олександр Коростельов.

За його словами, проект реалізовується у таких двох напрямах: розвиток туризму та модернізація очистки каналізацій. Вартість проекту становить 70 млн. гривень, при чому 90% коштів дає Євросоюз, 10% - кошти з місцевого бюджету. Як зазначив Олександр Коростельов, до квітня уже має бути підготовлена програма щодо участі Дрогобича у цьому проекті.