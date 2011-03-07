Львів. 7 березня. УНІАН. Сьогодні розпочався Великий піст. Він найтриваліший у багатьох християнських конфесіях. Його мета - приготування до святкування Великодня, який цього року припадає на 24 квітня.

Тривалість Великого посту – 40 днів. Однак фактична залежить від правил обчислення, встановлених у конкретній конфесії.

Древні християни дотримувалися Великого посту особливо суворо. Заборонялися м'ясо, молоко, сир, яйця. Для людей похилого віку, хворих, маленьких дітей, вагітних і жінок, що годують немовлят, а також мандрівників, військових і ув’язнених піст може бути не таким суворим. Дітям, зазвичай, рекомендують утриматися від солодощів.

Головне завдання Великого посту - допомогти людині очиститися духовно, спрямувати всі свої помисли в "добре" русло, пробачити всі образи і т.д. Але є у Великого посту, як і в інших постів ще одне важливе завдання: підтримання здоров'я людини. Кожен пост - це оздоровча дієта, спрямована на зміцнення імунітету та покращення обміну речовин.

З біологічного погляду, пости - це дуже грамотна традиція "здорового харчування", кажучи сучасною мовою.

Щодо їжі, то заборонені до вживання всі продукти тваринного походження. Це найважча для травної системи їжа. До вживання під час посту дозволені всі продукти рослинного походження.

У дні Великого посту рекомендується відмовитися від розважальних заходів, куріння, вживання алкоголю.

Наступним, згідно з церковним календарем православних постів, за Великим постом йде Петрів піст (петровський пост, апостольський піст). У 2011 році початок Петрового посту припадає на 20 червня. Закінчується Апостольський піст завжди 11 липня.