Привітання голови Львівської ОДА М.Цимбалюка

Шановні жінки!

Від себе особисто та від органів державної виконавчої влади дозвольте привітати вас з весняним святом – Міжнародним жіночим днем. Нехай у ваших душах завжди цвіте весна, а у ваших родинах буде лад, тепло і затишок.

Весна хоч і поступово, але невідворотно набирає обертів, а разом з нею – ніжність та краса. Адже усе найдорожче, що є у нашому житті – щастя, радість, надія, кохання, пов’язане з жінкою.

Ми вдячні вам за доброту та щиросердечну чуйність, оберігання родинного кола, виховання розумних і талановитих дітей.

У це прекрасне свято від усієї душі бажаю вам любові, добра, успіхів. Нехай там, де з'являєтесь ви, розквітають посмішки і душі зігріваються весною!

Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк.

