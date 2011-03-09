У Бродівському районі закрито 10 сміттєзвалищ

Львів. 9 березня. УНІАН. У Бродівському районі Львівської області заборонено експлуатацію 10 сміттєзвалищ.

Про це УНІАН повідомили у Державній екологічній інспекції у Львівській області.

«Виявлені інспекційними перевірками порушення вимог природоохоронного законодавства стали підставою для винесення рішень про тимчасове зупинення захоронення твердих побутових відходів на сміттєзвалищах сіл Ясенів, Лучківці, Дуб’є, Клекотів, Бовдури, Білявці, Шнирів, Суходоли, Пониковиця та Голосковичі, що на Бродівщині», - зазначено в повідомленні.

Встановлено, що захоронення відходів на сміттєзвалищах здійснюється без дозволу на розміщення ТПВ, відсутній паспорт місця видалення відходів, не проводиться перешарування, не влаштовано системи збирання та утилізації інфільтрату.

Дозвіл на відновлення діяльності буде виданий Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Львівської області лише за умови безумовного усунення порушень природоохоронного законодавства.