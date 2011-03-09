Влада Львівщини зустрілася із лауреатами Шевченківської премії

Львів. 9 березня. УНІАН. Сьогодні з нагоди відзначення Дня народження Тараса Шевченка голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Львівської обласної ради Петро Колодій та міський голова Львова Андрій Садовий провели зустріч з лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Зокрема, на зустрічі були присутні Роман Лубківський, Борис Возницький, Марія Байко, Василь Пилип’юк, Володимир Овсійчук, Галина Пагутяк, Ігор Калинець, Іван Остафійчук, Ярослав Мотика, Віктор Камінський.

Вітаючи лауреатів Шевченківської премії, Михайло Цимбалюк зазначив, що сьогодні надзвичайно важливий привід провести таку зустріч: «Сьогодні відзначаємо 197 річницю з Дня народження Кобзаря. Цей рік для України і для нашого краю є визначним, адже відзначатимемо такі важливі для нашої нації дати як 20-річчя незалежності України, 200-річчя з Дня народження Маркіяна Шашкевича та 155-річчя з Дня народження Івана Франка, - сказав він. - Ми з вами повинні зробити все, щоб відзначення цих подій не було буденним, відбувалося не лише для галочки. Ці заходи повинні пройти достойно. До їх відзначення ми уже почали готуватися.

Крім того, сьогодні перед нами стоять певні виклики, у вирішенні яких також потребуємо вашої поради. Це створення театрального музею у Львові, реставрація Львівського національного театру ім. Марії Заньковецької».

Своєю чергою Роман Лубківський, звертаючись до представників влади Львівщини, відзначив, що проведення такої розмови є надзвичайно актуальним: «Мені особисто імпонує, що відзначення таких дат як 20-річчя Незалежності України, 200-річчя з Дня народження М. Шашкевича пов’язують, - наголосив він. - Як казав великий Тарас Шевченко: «Добро, у кого є господа». А коли ми будуємо господу то маємо справи різної величини. Більш важливі, менш важливі. Необхідно зберегли духовність, цілісність, яку не зможуть зруйнувати наші опоненти. Нас благословив Тарас і кожен в межах своїх скромних можливостей робить свою справу. Ми повинні обов’язково покращити ситуацію, яка склалася у книговидавництві. У нас є державні видавництва, є програми підтримки книговидавництва. Необхідно, щоб усе це функціонувало цілісно, щоб книговидавці відчували реальну підтримку. Маємо також розуміти що таке статус лауреата. Варто подивитися в яких умовах вони працюють, якою є орендна плата за майстерні. Є багато проблем, які потребують вирішення. Маємо дбати про створення літературного музею у Львові, Музею ім. Тараса Шевченка, відбудову церкви Святого Духа».

Крім того, лауреати запропонували відкрити музей колекціонерів. «Є колекціонери, які безоплатно готові віддати свої надбання. Також у Львові має бути парк скульптури. Є ідея, щоб він був розташований біля майбутнього стадіону до Євро-2012. Я готовий передати свої скульптури», – наголосив Я. Мотика.

Сьогодні у межах відзначення 197-ї річниці з Дня народження Тараса Шевченка керівництво Львівщини та Львова поклало квіти до пам’ятника Т. Шевченку спільно з лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка. О 17:00 у приміщенні Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької відбудеться Урочиста Академія. Завтра, 10 березня о 12:00 біля пам’ятника Т.Шевченку відбудеться Екуменічна панахида з нагоди вшанування 150-х роковин з дня смерті Кобзаря.