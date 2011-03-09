Цимбалюк зустрівся з послом Білорусі в Україні

Львів. 9 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Білорусі в Україні Валентином Величком. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

На зустрічі також були присутні начальник управління міжнародного співробітництва Львівської ОДА Лев Захарчишин, перший секретар представництва МЗС України у Львові Катерина Терек-Медвецькі.

Під час зустрічі сторони обговорили питання налагодження більш тісної співпраці у галузі економіки, сільського господарства, машинобудування. Посол Білорусі в Україні подякував голові Львівської ОДА за можливість проведення у Львівському палаці мистецтв виставки національних товарів з Білорусі.

На виставці представлено близько 90 підприємств. Також сьогодні відбулася зустріч підприємців зі Львова та Білорусі.

Окрім того, дипломат запросив голову Львівської ОДА відвідати з робочим візитом Білорусь.