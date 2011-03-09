У Львові обікрали офіс партії «УДАР Віталія Кличка»

Львів. 9 березня. УНІАН. У Львові невідомі обікрали офіс Львівської обласної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка».

Про це повідомив УНІАН голова ЛОО партії «УДАР Віталія Кличка» Ярослав Гінка.

За його словами, 8 березня він о 12.00 прийшов до офісу, який розташований на площі Ринок, 16 у Львові, і виявив, що з приміщення офісу зникли два ноутбуки, новий проектор «Соні» та два плазмові монітори «Самсунг».

«Пошкодження вхідних дверей не виявлено, в приміщенні офісу обстановка не порушена. Про політичні мотиви заяви роботи не будемо, оскільки сподіваємся, що мотиви крадіжки і злодіїв встановлять правоохоронні органи», - зазначив Ярослав Гінка.

Він також додав, що сума завданих збитків встановлюється.